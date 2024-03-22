«Тампа» одержала пятую победу подряд, а Никита набрал четыре очка и упрочил лидерство в списке бомбардиров.

Это безумие! Кучеров сделал фантастическую передачу с колен и побил очередной рекорд

Сегодня нас ждало продолжение полюбившегося нам сериала, который называется «борьба за «Арт Росс Трофи», где в главных ролях по-прежнему Никита Кучеров и Натан Маккиннон. Перед матчем российский нападающий опережал канадца на одно очко.

Первый гол «Тампы» вытек из загадочного стечения обстоятельств: Хедман запускал шайбу по стеклу, но она неожиданно вылетела на пятак, где Нику Полу оставалось просто попасть в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В голевой атаке поучаствовал и Никита Кучеров, что позволило ему продлить ассистентскую серию до 12 матчей. Это новый рекорд «Тампы», предыдущий тоже принадлежал Кучерову.

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А вот далее дела у гостей пошли значительно хуже: меньше чем через три минуты счёт сравнял Вильям Эклунд после грубой ошибки Чернака. Всё оставшееся время хозяева владели инициативой, но Василевский выручил команду.

Второй период стал продолжением первого – «Сан-Хосе» давил, Василевский спасал. Великолепный сейв в середине периода от российского вратаря дал немного импульса гостям, которые хоть и не сразу, но начали приходить в себя.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В заключительной трети матча «Тампа» с ходу включилась и уже на первой минуте вышла вперёд: бросок Кучерова голкипер парировал, а вот с добиванием Пойнта справиться не сумел. Далее Никита сделал гол для Энтони Дюклера, отрезав трёх игроков «акул» одной передачей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но и этого было мало россиянину, поэтому ближе к концу матча он решил сотворить настоящий шедевр: стоя на коленях, будучи прижатым к борту в окружении трёх соперников, Кучеров умудрился сделать точную передачу на Пойнта, который поставил точку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Настоящее искусство. Этот момент можно смело отправлять в Лувр, не затеряется.

Таким образом, «Тампа» одерживает пятую победу кряду, а Никита Кучеров набирает четыре очка, и теперь отрыв между ним и Маккинноном составляет пять очков.