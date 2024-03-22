Тренер «Рейнджерс» Лавиолетт оценил игру Артемия Панарина в нынешнем сезоне

Главный тренер «Нью‑Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил успешную игру Артемия Панарина в нынешнем сезоне.

«Я просто стараюсь выпускать Панарина на площадку всё больше и больше. Можно сказать, что он творит каждый раз, когда выходит на лёд. Иногда чем больше он играет, тем лучше становится», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Напомним, Панарин отметился хет-триком в матче с «Бостон Брюинз» (5:2). Таким образом, форвард набрал 97 очков в нынешнем сезоне регулярного чемпионата, что является его личным бомбардирским рекордом. В сезоне-2021/2022 Артемий набрал 96 очков в 75 матчах. В сезоне-2019/2020 он отметился 95 очками в 69 встречах.

Всего за карьеру в НХЛ Панарин забил 257 голов и сделал 501 результативную передачу в 660 матчах.