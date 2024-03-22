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Защитник «Ванкувера» Задоров высказался о своём дубле в ворота «Монреаля»

Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров прокомментировал свой дубль в ворота «Монреаль Канадиенс».

«Первый гол был простым — просто сделал бросок. Сэм Лафферти сделал хороший заслон вратарю, и шайба попала в ворота. А потом я просто прибежал в атаку, Михеев хорошо сыграл, так что мне оставалось только попасть в ворота», — приводит слова Задорова официальный сайт НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, сегодня, 22 марта, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

«Ванкувер» располагается на первой строчке турнирной таблицы Западной конференции. В активе команды 96 очков в 70 матчах.