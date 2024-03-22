В 78% случаев во втором раунде КГ команда, которая вела 3-0, закрывала серию всухую

Континентальная хоккейная лига представила статистику по сериям Кубка Гагарина на различных стадиях. Напомним, в нынешнем плей-офф на стадии второго раунда счёт 3-0 сейчас в двух сериях: СКА — «Автомобилист» (0-3) и «Динамо» Москва — «Трактор» (0-3).

Чаще всего счёт 3-0 в серии возникал на первой стадии плей-офф – 42 раза. В 32 случаях лидирующие команды закрывали серию со счётом 4-0, восемь раз итоговый счёт был 4-1, а ещё два раза – 4-2.

Во второй стадии, где находится сейчас текущий сезон, таких случаев было девять. И статистика вновь говорит за 4-0 – 7 из 9 случаев (78%); два оставшихся приходятся на счёт 4-1 (22%).

В полуфиналах Кубка Гагарина счёт 3-0 фиксировался 11 раз – пять раз серия заканчивалась со счётом 4-0, один раз – 4-1, четыре раза – 4-2 и один раз со счётом 4-3 в пользу команды, которая уступала. В финале Кубка Гагарина данная история случалась ещё реже – всего два раза. «Салават Юлаев» выиграл серию у «Атланта» (4-1), а ЦСКА переиграл «Авангард» (4-0).

В 64 предыдущих случаях ни разу отыгрывающаяся команда не уступала со счётом 3-4.