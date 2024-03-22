Глотов и Хайруллин повторили рекорд СКА по результативной серии со старта плей-офф

Вчера, 21 марта, в Екатеринбурге закончился матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду СКА. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

Как сообщает пресс-служба СКА, прервались результативные серии Василия Глотова и Марата Хайруллина. Обе серии составили семь игр подряд с набранными баллами. Такой результат – повторение лучшего результата среди игроков СКА со старта плей-офф. Весной 2017 года также в семи первых матчах розыгрыша Кубка Гагарина Никита Гусев набрал 9 (3+6) очков. Показатели Василия и Марата в своих сериях — 9 (4+5) и 8 (2+6) результативных баллов соответственно.

Напомним, четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Автомобилистом» состоится 23 марта в Екатеринбурге. Начало игры — в 14:30 мск. При победе уральского клуба серия завершится.