«Авангард» выбрал терпение, СКА не хочет меняться и «горит». Что происходит в плей-офф КХЛ

В плей-офф КХЛ идёт удивительный второй раунд. Чемпион регулярки «Динамо» и самый амбициозный клуб страны СКА ничего не могут поделать с командами братьев Заварухиных и стоят на вылет уже после трёх матчей серий; «Авангард» увольняет тренера прямо по ходу битвы с «Локомотивом»; «Спартак» с лучшей атакой сезона не может забить два матча подряд молодому вратарю-дебютанту КХЛ. Всё это абсолютно новые, беспрецедентные сюжеты для нашей лиги, которая приучила к унылой стабильности в кубковых матчах, так что этот плей-офф уже может считаться если не лучшим, то самым непредсказуемым в истории. И то ли ещё будет!

«Динамо» — академики с тросточками. И в таком виде у них нет шансов против челябинских хулиганов

Московское «Динамо», забравшее Кубок Континента на финише регулярки, в этом плей-офф только и делает, что мучится. Ещё минские «зубры» навязали бело-голубым абсолютно равную борьбу в первом раунде и проиграли в основном из-за собственных грубых ошибок да большого количества удалений. Ну а у «Трактора» и мастеров в составе побольше, и дух в команде царит невероятный. И именно он – дух – делает разницу в этой серии. Алексей Кудашов может сколько угодно удивляться, что серия идёт равная, а счёт в ней 0-3, но по поведению хоккеистов на льду всё, в общем-то, закономерно. Академичное «Динамо» всё пытается сыграть правильно, как-то подкорректировать тактику, не понимая, что с уличными хулиганами, какими в этом плей-офф внезапно предстали игроки «Трактора», невозможно сладить, не превратившись хотя бы наполовину в такую же злую и наглую банду.

«Динамо» — «Трактор» Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Динамовцы не показывают характер, злость, какую-то агрессию, при этом и в тактическом плане у них далеко не всё идеально, да ещё и провал с вратарской позицией. «Трактор» же на кураже просто сминает харизмой и желанием московский клуб, нейтрализует лидеров «Динамо», некоторые из них, правда, играют с повреждениями, бьёт по больным местам (вратари) и выгрызает одну победу за другой. И как тут бело-голубым победить? Им остаётся только надеяться, что в ближайшем матче «Трактор» слегка перегорит от близости полуфинала и занервничает, но изменит ли что-то одна победа «Динамо»? Вопрос открытый, при этом испытание поражениями в этом плей-офф челябинцы уже проходили.

«Авангард» решил спасти серию с «Локомотивом» терпением. Именно на это не соглашался Кравец?

«Авангард» уволил тренера по ходу плей-офф, а на следующий день взял и выиграл третий матч серии у «Локомотива». Те, кто говорит, что «ястребы» в этой игре отскочили, будут в чём-то правы, но не до конца. Да, Ярославль безостановочно давил во втором и третьем периодах. Да, «Авангард» в эти 40 минут считаное количество раз пересёк чужую синюю линию с контролем шайбы, а Даниил Исаев порядком замёрз в воротах без работы. Да, «Локомотив» превосходил соперника в объёме катания, наверное, раз в десять, не позволяя омичам играть даже в короткий пас за пределами своей зоны, что и создавало ощущение колоссальной доминации ярославцев.

«Авангард» — «Локомотив» Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Но, с другой стороны, много ли по-настоящему опасных моментов создал «Локомотив»? Проиграл ли «Авангард» вчистую свой пятачок? Бóльшая часть давления ярославцев свелась к бесконечному контролю шайбы по периметру и броскам, которые видел вратарь «ястребов». Омск отказался от попыток перебегать «Локомотив», максимально упростил игру в своей и средней зонах, сыграл дисциплинированно и терпеливо, отдал шайбу. Это, конечно, совсем не тот хоккей, который «Авангард» проповедовал весь сезон, но можно ли переиграть «Локомотив» по-другому, если ты не готов носиться по площадке с той же интенсивностью, что и Ярославль? А «ястребы», очевидно, не готовы.

И, вполне возможно, именно нежелание что-то менять обернулось для Михаила Кравца увольнением. Тренер верил в свою систему, а руководство (и, скорее всего, хоккеисты) не верило, что при ней можно пройти такую машину, как «Локомотив». Так что отставка Кравца – это не импульсивное решение после 0:7. Там дело-то было не в счёте, а в полной беспомощности «Авангарда» по игре. В клубе всё взвесили и решили спасать эту серию — пусть даже непопулярными мерами. В моменте этот ход уже сработал, но что будет дальше? Уверен, «Локомотив» в следующих матчах попрёт с удвоенной силой и будет делать всё то же самое, и тут вопрос – сможет ли «Авангард» (и Павел Хомченко в частности) вновь и вновь выдерживать и терпеть? Ну и, конечно, «ястребам» очень не хватает обдуманных контратак, которые как глоток свежего воздуха необходимы команде, выбравшей оборонительную тактику. Но «Локомотив» за счёт своего невероятного движения успевает везде и не допускает ошибок, а заставить железнодорожников их допускать, постоянно окапываясь в своей зоне, практически нереально.

«Автомобилист» полностью прочитал СКА, а Питер не хочет меняться

СКА пока совершенно беспомощен против «Автомобилиста». Причём серию армейцы проигрывают не из-за ошибок в обороне (хотя это, безусловно, тоже влияет), а из-за жуткой для петербургского клуба серости в атаке. Прямолинейность СКА всё-таки губит команду в соперничестве с чёткой, жёсткой, системной защитой, при этом ладно бы армейцы показывали что-то на манер отбойного молотка, как у того же «Локомотива». Но для такой тактики в нападении СКА сильно не хватает темпа и движения. Креатив же в серии с «Автомобилистом» у армейцев на нуле (с таким-то составом), большинство не работает, и уральцам даже не приходится прилагать каких-то сверхусилий, чтобы нейтрализовывать петербуржскую атаку. Ну а ждать ошибок СКА команде Заварухина, как правило, долго не приходится, и она наказывает за них с убийственным хладнокровием.

Удивительно, что тренерский штаб СКА не может даже вполовину раскрыть потенциал богатого по именам нападения команды. Армейцы на протяжении вот уже трёх матчей никак не меняют тактику, продолжая биться головой об стену и буквально вымучивая каждый гол. Простая статистика же даёт совершенно ложное представление об игре СКА впереди: во вчерашнем матче в Екатеринбурге гости значительно перебросали хозяев, но подавляющая часть этих бросков наносилась с таких позиций, что Евгению Аликину даже не приходилось переживать. В слот, на пятак форвардов СКА никто не пускал (за редчайшим исключением), атак с ходу и уж тем более с численным преимуществом у армейцев попросту не было, а единственный гол гости организовали, когда «Автомобилист», возможно, единственный раз за матч чуть увлёкся перспективной атакой.

При просмотре матча вообще не создавалось ощущения какого-то броскового превосходства СКА. Напротив, казалось, что «Автомобилист» действовал опаснее, выстреливая регулярными контратаками, и что ничья в основное время – это больше заслуга Никиты Серебрякова, чем Аликина. Меняться же СКА не хочет. Не упрощает свой хоккей, не убирает лишний пас в чужой зоне, не увеличивает габариты нападения – в запасе сидит Кадейкин, забыты такие фамилии, как Швец-Роговой и Гребенщиков. Возможно, именно такие работяги и нужны сейчас армейцам, так как ставка на технарей-игровичков, очевидно, не срабатывает. Их потуги «Автомобилист» щёлкает как орешки, читает их замыслы, как открытую книгу. Так что перевернуть серию СКА возможно только при помощи нестандартных решений, к которым не относится банальная перетасовка всех игровых троек.

«Спартак» и «Магнитка» устроили голевую перестрелку. Такой хоккей от этой серии и ждали

Московский матч «Спартака» и «Металлурга» мало чем отличался от магнитогорских. Ожидаемо было, что на выезде уральцам будет сложнее действовать с минимумом ошибок в обороне, как дома, что кураж молодого Ильи Набокова не вечен и что «Спартак» при поддержке своих шикарных в этом сезоне болельщиков банально прорвёт впереди.

Так и вышло. У «Металлурга» вовсе не такая отлаженная система игры в обороне, как у «Локомотива» или «Автомобилиста», чтобы вечно заставлять молчать яркую атаку «Спартака», и за счёт действий нападения красно-белые и одержали первую победу в серии. При этом у «Магнитки» тоже было полно шансов, бросков, свободного льда для победы, но более своевременные голы вчера забил всё же «Спартак».

По большому счёту третий матч серии сложился так, как должны были сложиться и предыдущие – одна из команд выиграла в голевой перестрелке. Вероятно, дальше стоит ждать такого же хоккея, закрываться соперники вряд ли будут, потому что не очень хорошо умеют это делать. И победителя предсказать в этой серии сейчас вряд ли возможно, разве что за «Магнитку» говорит сохраняющееся преимущество домашней площадки.