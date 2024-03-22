Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Авангард». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывший защитник СКА: армейцам надо забивать голы, а не просто делать навал

Бывший защитник СКА: армейцам надо забивать голы, а не просто делать навал
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Александр Михайлов высказался об ошибках в игре армейского клуба в серии плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» (0-3).

«Армейцам надо забивать голы. Не просто делать навал, а играть в хоккей, который принесёт результат. И нельзя так грубо ошибаться в обороне. Не имеют права так играть защитники. Все голы „Автомобилист“ забил, используя грубые промахи. Ну разве может так игрок дарить шайбу сопернику, как было в овертайме третьего матча? Про эти ляпы все эксперты говорят. Основное, что требуется от СКА, — реализовывать то, что они создают, и не проваливаться в обороне. Потому что вратарь Серебряков команду всё же выручает», — цитирует Михайлова «РБ Спорт».

Напомним, четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Автомобилистом» состоится 23 марта в Екатеринбурге. Начало игры — в 14:30 мск. При победе уральского клуба серия завершится.

Материалы по теме
Глотов и Хайруллин повторили рекорд СКА по результативной серии со старта плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android