Бывший защитник СКА: армейцам надо забивать голы, а не просто делать навал

Бывший защитник СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Александр Михайлов высказался об ошибках в игре армейского клуба в серии плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» (0-3).

«Армейцам надо забивать голы. Не просто делать навал, а играть в хоккей, который принесёт результат. И нельзя так грубо ошибаться в обороне. Не имеют права так играть защитники. Все голы „Автомобилист“ забил, используя грубые промахи. Ну разве может так игрок дарить шайбу сопернику, как было в овертайме третьего матча? Про эти ляпы все эксперты говорят. Основное, что требуется от СКА, — реализовывать то, что они создают, и не проваливаться в обороне. Потому что вратарь Серебряков команду всё же выручает», — цитирует Михайлова «РБ Спорт».

Напомним, четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Автомобилистом» состоится 23 марта в Екатеринбурге. Начало игры — в 14:30 мск. При победе уральского клуба серия завершится.