Билялетдинов сказал, в какой роли хотел бы продолжить работу в хоккее

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, в какой роли хотел бы продолжить работу в хоккее. Ранее Билялетдинов объявил, что покинет свой пост после завершения срока действия нынешнего контракта (30.04.2024).

«В какой роли вижу себя в дальнейшем? Не знаю, сложно сказать. Разговоров на эту тему пока не вели, но должность, на которой я начинал в прошлом сезоне, меня устраивала. Она достаточно интересная, ты работаешь и с игроками и с тренерами, пытаешься помочь, более свободная. Будет ли это «Ак Барс» или родное «Динамо»? Я сказал, что хотел, пока не будем забегать вперёд, ещё ничего не решено», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, «Ак Барс» завершил сезон-2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В прошлом году казанский клуб под руководством Билялетдинова дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.