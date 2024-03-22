Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Авангард». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Билялетдинов ответил на вопрос об отсутствии общего языка со звёздами «Ак Барса»

Билялетдинов ответил на вопрос об отсутствии общего языка со звёздами «Ак Барса»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов ответил на вопрос об отсутствии общего языка со звёздами казанского клуба. Ранее Билялетдинов объявил, что покинет свой пост после завершения срока действия нынешнего контракта (30.04.2024).

«У нас общий язык был. Нормально общались, нормально разговаривали. Разные ситуации бывают в команде, проблем я не вижу и не было. Повторюсь: реализация была не та, на которую мы рассчитывали, это было», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, «Ак Барс» завершил сезон-2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В прошлом году казанский клуб под руководством Билялетдинова дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.

Ранее Билялетдинов объявил об уходе из клуба. Контракт специалиста истекает 30 апреля 2024 года.

Материалы по теме
Зинэтула Билялетдинов объявил об уходе с поста главного тренера «Ак Барса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android