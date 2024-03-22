Валиуллин: с новым тренером будет понимание, нужен ли «Ак Барсу» Радулов

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о будущем нападающего Александра Радулова в казанском клубе.

«Переговоры с игроками? Финансовые вещи мы оговариваем. У ребят и представителей возникает вопрос, кто будет. У кого-то из игроков есть некий страх, что может не пойти. Кому-то без разницы. С Радуловым переговоры так же, как со всеми. До конкретики пока не дошли. С новым тренером будет понимание, нужен в команде Радулов или нет», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

37-летний Радулов в нынешней регулярке и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач.

Ранее Марат Валиуллин ответил на вопрос, кто может стать новым главным тренером казанского клуба после ухода Зинэтулы Билялетдинова.