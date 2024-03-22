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Билялетдинов: «Автомобилист» молодцы, нравится, как они играют

Билялетдинов: «Автомобилист» молодцы, нравится, как они играют
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал успешную игру «Автомобилиста» в серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024 со СКА (3-0). Ранее Билялетдинов объявил, что покинет свой пост после завершения срока действия нынешнего контракта (30.04.2024).

«Удивляет ли нынешний результат «Автомобилиста»? Я так скажу: мы могли обыграть эту команду, но были нюансы, которые нам не позволили это сделать. «Автомобилист» — молодцы, мне очень нравится, как они играют, с какой отдачей, с нацеленностью на результат», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Автомобилистом» состоится 23 марта в Екатеринбурге. Начало игры — в 14:30 мск. При победе уральского клуба серия завершится.

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