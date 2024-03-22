«В общем неудовлетворительно». Валиуллин — об итогах сезона для системы «Ак Барса»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал об итогах сезона для казанских команд МХЛ и ВХЛ.

«Результаты сезона для системы клуба? В общем — неудовлетворительно. Но тот же «Барс» открыл новых ребят, как Расим Шакиров. Многие ребята, которые начинали в «Барсе», уже играют в плей-офф за «Нефтяник» — Ионов, Альметкин, Терехов, Быков, Альметкин. Это первый год, когда мы пробуем такую вещь в вертикали.

По «Ирбису» — сентябрь-октябрь нас не удовлетворил. Пошли на изменения, считаю, что они положительные. Здорово начали плей-офф, выиграв у Нижнего Новгорода. Но после вылета «Торпедо» к ним спустили ребят, которые сделали результат, — Силаева, Артамонова. Они вышли, и наши ребята были не готовы, но бились до конца. Команда на следующий год будет очень сильной», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.