Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Авангард». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В общем неудовлетворительно». Валиуллин — об итогах сезона для системы «Ак Барса»

«В общем неудовлетворительно». Валиуллин — об итогах сезона для системы «Ак Барса»
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал об итогах сезона для казанских команд МХЛ и ВХЛ.

«Результаты сезона для системы клуба? В общем — неудовлетворительно. Но тот же «Барс» открыл новых ребят, как Расим Шакиров. Многие ребята, которые начинали в «Барсе», уже играют в плей-офф за «Нефтяник» — Ионов, Альметкин, Терехов, Быков, Альметкин. Это первый год, когда мы пробуем такую вещь в вертикали.

По «Ирбису» — сентябрь-октябрь нас не удовлетворил. Пошли на изменения, считаю, что они положительные. Здорово начали плей-офф, выиграв у Нижнего Новгорода. Но после вылета «Торпедо» к ним спустили ребят, которые сделали результат, — Силаева, Артамонова. Они вышли, и наши ребята были не готовы, но бились до конца. Команда на следующий год будет очень сильной», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
Генменеджер «Ак Барса» ответил, когда может произойти назначение нового главного тренера
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android