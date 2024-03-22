Генменеджер «Ак Барса» ответил, когда может произойти назначение нового главного тренера

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил на вопрос, когда может произойти назначение нового главного тренера казанской команды.

«Назначение нового тренера может произойти в любой момент. Те игроки, которые нас интересуют, — думаю, и при новом главном тренере они нужны будут. Их не так много. Рынок не такой большой, как раньше, — европейцев нет, три иностранца. Спрос на российских игроков, особенно на центров, очень большой», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, сегодня, 22 марта, Зинэтула Билялетдинов объявил, что покинет пост главного тренера «Ак Барса» после завершения срока действия нынешнего контракта (30.04.2024). Казанский клуб завершил сезон-2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.