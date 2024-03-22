Александр Медведев: у СКА осталось не четыре игры, а четыре битвы

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев высказался о шансах армейского клуба в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ с «Автомобилистом», где армейский клуб находится в шаге от вылета — 0-3.

«Теперь в этом раунде осталось не четыре игры, а четыре битвы. Первая – в субботу. Опыт отыгрываться с 0-3 у СКА есть», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Единственный камбэк с 0-3 в Кубке Гагарина случился в сезоне-2014/2015. Тогда СКА проиграл три первых матча полуфинальной серии с ЦСКА, а затем выиграл четыре раза подряд. В итоге в финале армейский клуб победил «Ак Барс» (4-1) и завоевал Кубок Гагарина. Главным тренером СКА был Вячеслав Быков.

Напомним, четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Автомобилистом» состоится 23 марта в Екатеринбурге. Начало игры — в 14:30 мск. При победе уральского клуба серия завершится.