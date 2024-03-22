Илья Воробьёв — основной кандидат на должность главного тренера «Ак Барса»

Как стало известно «Чемпионату», известный тренер Илья Воробьёв является основным кандидатом на должность главного тренера «Ак Барса». Ранее Зинэтула Билялетдинов объявил, что покинет пост главного тренера казанского клуба после истечения действующего контракта (30.04.2024).

Воробьёв дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: один раз в качестве помощника Майка Кинэна, и один раз – в должности главного тренера команды, дважды выходил в финал турнира. Кроме того, Илья Петрович работал главным тренером сборной России, а также возглавлял СКА.

Напомним, «Ак Барс» завершил свой путь в текущем розыгрыше Кубка Гагарина после того, как потерпел поражение в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от екатеринбургского «Автомобилиста».