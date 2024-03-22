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Бывший главный тренер «Ак Барса» ответил на вопрос о следующем наставнике казанского клуба

Бывший главный тренер «Ак Барса» ответил на вопрос о следующем наставнике казанского клуба
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Бывший главный тренер сборной России и «Ак Барса» Владимир Плющев рассказал, кого видит в должности главного тренера казанской команды в следующем сезоне.

«Лучший кандидат на пост главного тренера «Ак Барса»? Я ни гадать, ни предлагать никого не собираюсь. Я не вхожу в штаб казанцев. Там надо семь раз подумать, один раз отрезать. «Ак Барс» — непростая команда, всегда ставит перед собой очень большие задачи. В её составе достаточно много своеобразных и уже опытных игроков. Поэтому это не моя компетенция», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Сегодня, 22 марта, было объявлено, что действующий главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов покинет свой пост по истечении срока соглашения.

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