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Кудашов рассказал, верил ли он в возможность победы при счёте 1:4 после первого периода

Кудашов рассказал, верил ли он в возможность победы при счёте 1:4 после первого периода
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении в четвёртом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с челябинским «Трактором» (4:5, 0-4).

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
22 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт (Гусев, Менелл) – 08:25 (5x4)     1:1 Робинсон (Карпухин, Котляревский) – 10:55 (5x5)     2:1 Юртайкин (Ткачёв) – 12:57 (5x5)     3:1 Бурдасов (Дер-Аргучинцев) – 16:53 (5x4)     4:1 Родевальд (Дер-Аргучинцев, Яруллин) – 19:11 (5x4)     4:2 Уил (Гусев, Менелл) – 25:02 (5x4)     4:3 Уил (Гусев, Пыленков) – 49:48 (5x5)     5:3 Шабанов (Карпухин) – 54:56 (5x5)     5:4 О'Делл (Менелл, Пыленков) – 59:30 (6x5)    

«Четыре пропущенные шайбы в первом периоде? Это не стечение обстоятельств. Если брать хоккейные термины, то это бросок от синей линии и подставление. Здесь я могу сказать, что не была перекрыта линия броска и на пятаке плохо отработали. Два меньшинства тоже неправильно сыграли. За 15 бросков – пять пропущенных шайб. Наверное, правильно сказать, что мы сыграли в хоккей, а «Трактор» вышел «умирать» и выигрывать эти игры.

Не возникло ли мысли после первого периода, что серия уже закончена? Нет. Мыслей не было. Вернее, что тут лукавить, все понимают, какая история, и когда ты проигрываешь 0-3 и получаешь 1:4 в первом периоде, то разные мысли в голову лезут, но мы понимали, что есть ещё 40 минут и нужно отыграть три шайбы — это отыгрывается.

У нас есть люди, которые умеют забивать, можно сыграть в большинстве — есть масса способов отыграться. Все видели, что игра в корне поменялась и она могла развернуться в нашу пользу. Если бы мы доделали некоторые вещи, то могли бы довести её до победы. Старались исправить ситуацию», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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