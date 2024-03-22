Кудашов рассказал, верил ли он в возможность победы при счёте 1:4 после первого периода

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении в четвёртом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с челябинским «Трактором» (4:5, 0-4).

«Четыре пропущенные шайбы в первом периоде? Это не стечение обстоятельств. Если брать хоккейные термины, то это бросок от синей линии и подставление. Здесь я могу сказать, что не была перекрыта линия броска и на пятаке плохо отработали. Два меньшинства тоже неправильно сыграли. За 15 бросков – пять пропущенных шайб. Наверное, правильно сказать, что мы сыграли в хоккей, а «Трактор» вышел «умирать» и выигрывать эти игры.

Не возникло ли мысли после первого периода, что серия уже закончена? Нет. Мыслей не было. Вернее, что тут лукавить, все понимают, какая история, и когда ты проигрываешь 0-3 и получаешь 1:4 в первом периоде, то разные мысли в голову лезут, но мы понимали, что есть ещё 40 минут и нужно отыграть три шайбы — это отыгрывается.

У нас есть люди, которые умеют забивать, можно сыграть в большинстве — есть масса способов отыграться. Все видели, что игра в корне поменялась и она могла развернуться в нашу пользу. Если бы мы доделали некоторые вещи, то могли бы довести её до победы. Старались исправить ситуацию», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.