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Трактор — Динамо Москва — 5:4, обзор четвёртого матча серии плей-офф КХЛ, видео, Трактор выбил Динамо из Кубка Гагарина

Катастрофа для «Динамо»! «Трактор» сенсационно выбил чемпиона регулярки КХЛ из плей-офф
Владимир Лаевский
«Динамо» — «Трактор» отчёт
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Москвичи уступили в матче-триллере и всухую проиграли серию. Настоящий провал.

Московское «Динамо», выигравшее регулярный чемпионат КХЛ, оказалось на грани пропасти. Бело-голубые проиграли три матча подряд в серии с «Трактором». Счёт 0-3 — явно не то, чего можно было ожидать от подопечных Алексея Кудашова. К четвёртой встрече у «Динамо» просто не осталось права на ошибку.

«Трактор» же смотрелся уверенно и был готов бороться за каждый матч. Тем более дома.

Однако счёт в четвёртом матче серии открыли именно динамовцы. На девятой минуте москвичи разыграли большинство, Никита Гусев отдал в слот на Седрика Пакетта — и тот пробил вратаря челябинцев Зака Фукале. 1:0!

«Динамо» полностью контролировало ход игры в первой половине встречи. Но не смогло конвертировать преимущество в голы. А «Трактор» реализовал не самый очевидный момент.

На 11-й минуте Михаил Котляревский уверенно вбежал в зону москвичей, сделал вираж за чужими воротами и скинул на Илью Карпухина. Тот бросил, Чарльз Робинсон подправил на пятачке — и шайба… попала в перекладину. А вот от неё отскочила в голкипера бело-голубых Максима Моторыгина и закатилась в ворота! Потрясающий гол. 1:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Прошло всего две минуты — и «Трактор» вышел вперёд! Защитник москвичей неудачно попытался вывезти шайбу из зоны, проиграл борьбу Максиму Шабанову и совершил потерю. Владимир Ткачёв в касание отдал на пятачок, а там Данил Юртайкин в касание эффектно перевёл в ворота. 2:1! Неужели сенсация?!

На 17-й минуте челябинцы ещё и получили право на розыгрыш большинства. Антон Бурдасов отошёл на синюю линию, обыгрался с партнёрами и вышел на свою излюбленную позицию в левом круге вбрасывания. Классический кистевой бросок — 3:1!

После этого тренерский штаб «Динамо» не выдержал и поменял Моторыгина на Илью Коновалова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Но и это не принесло плодов.

Москвичи не извлекли уроков из ошибок, совершённых несколькими минутами ранее, и в самой концовке вновь остались в меньшинстве. Альберт Яруллин доставил шайбу на пятачок, а там одинокий Джек Родевальд спокойно справился с только вышедшим Коноваловым. 4:1 к 19:11.

На 26-й минуте «Динамо» также получило своё большинство. Кружева заплелись, Джордан Уил получил шайбу на правом круге вбрасывания, прицелился и бросил — 2:4! Шайба прошла над плечом Фукале, точно в штангу, от которой отскочила в ворота.

Спустя всего 15 секунд динамовцы конвертировали своё давление в драку. Нападающий москвичей толкнул защитника «Трактора» на Фукале, в результате чего схлестнулись форвард гостей Владислав Михайлов и игрок обороны хозяев Илья Николаев. А после оба присели на две минуты.

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В матче «Трактора» и «Динамо» произошла драка

После второго гола в динамовских болельщиках забрезжила надежда. Шайб во втором периоде, однако, они более не увидели.

Третий игровой отрезок начался с атак и давления москвичей. Динамовцы создали несколько опасных моментов, но либо Фукале подтаскивал, либо защитники челябинцев помогали вратарю.

На экваторе периода «Динамо» показало, что ещё не хочет в отпуск. Москвичи провели позиционную атаку, довели шайбу до Гусева, тот смог сохранить контроль над ней и скинул в слот. А там Уил как-то сумел извернуться и бросить — 3:4!

Казалось, что вот-вот москвичи повторят камбэк из второго матча, когда они отыгрались с 2:4 за период.

Но Максим Шабанов был против.

На 55-й минуте Илья Карпухин смог отобрать шайбу у соперника и выбросить её в среднюю зону. Шабанов включился, подхватил шайбу, ускорился, сделал вираж на пятачок и, убрав на неудобную, объехал вратаря, закинув пятый гол в сетку «Динамо».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

И это тоже было не всё! Уже на последней минуте Эрик О’Делл щёлкнул под перекладину и сократил отставание до минимума.

Но отыграться москвичи уже не успели.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
22 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт (Гусев, Менелл) – 08:25 (5x4)     1:1 Робинсон (Карпухин, Котляревский) – 10:55 (5x5)     2:1 Юртайкин (Ткачёв) – 12:57 (5x5)     3:1 Бурдасов (Дер-Аргучинцев) – 16:53 (5x4)     4:1 Родевальд (Яруллин) – 19:11 (5x4)     4:2 Уил (Гусев, Менелл) – 25:02 (5x4)     4:3 Уил (Гусев, Пыленков) – 49:48 (5x5)     5:3 Шабанов (Карпухин) – 54:56 (5x5)     5:4 О'Делл (Менелл, Пыленков) – 59:30 (6x5)    

«Трактор» удержал преимущество и выиграл матч. А вместе с ним и всю серию. Да ещё как — всухую, 4-0!

Московское «Динамо», выигравшее регулярный чемпионат КХЛ, отправилось в отпуск. Теперь у бело-голубых будет достаточно времени, чтобы обдумать будущее и то, с кем его стоит строить. Но смогут ли болельщики простить команду за столь ранний вылет, даже после выигрыша Кубка Континента?

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