Гусев — о своей травме в плей-офф КХЛ: не всё так просто

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев рассказал об игре с травмой в серии 1/4 финала Кубка Гагарина с челябинским «Трактором». Сегодня, 22 марта, динамовцы проиграли четвёртый матч серии со счётом 4:5. «Трактор» вышел в полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги, выиграв серию — 4-0.

«В конце серии лично я играл, как в лучшие моменты сезона, несмотря на травму, полученную в серии с минским «Динамо» — отвлекала ли она меня? Скажу так, что не всё так просто», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В этом розыгрыше плей-офф 31-летний Никита Гусев провёл девять матчей, в которых набрал 10 (3+7) очков. В регулярном чемпионате на счету Гусева 89 (23+66) очков в 68 играх.