Никита Гусев назвал причину сухого поражения «Динамо» в серии плей-офф с «Трактором»

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев высказался о причинах проигрыша его команды в серии с челябинским «Трактором» со счётом 0-4.

«Не смогли забить свои моменты, и соответственно, что проиграли. Сохранялась ли вера при 0-3, что ещё можно отыграться? Конечно. Мы выходим на каждую игру, чтобы выигрывать. Получилось как получилось. Главный фактор неудачи? Ещё раз повторюсь, что мы не реализовывали те моменты, которые создавали. Много раз бросали, создавали моменты, но не получалось забить, и пропускали лёгкие голы», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сегодня московское «Динамо» потерпело поражение от челябинского «Трактора» со счётом 4:5 и завершило сезон-2023/2024.