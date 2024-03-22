Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Авангард». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Гусев назвал причину сухого поражения «Динамо» в серии плей-офф с «Трактором»

Никита Гусев назвал причину сухого поражения «Динамо» в серии плей-офф с «Трактором»
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев высказался о причинах проигрыша его команды в серии с челябинским «Трактором» со счётом 0-4.

«Не смогли забить свои моменты, и соответственно, что проиграли. Сохранялась ли вера при 0-3, что ещё можно отыграться? Конечно. Мы выходим на каждую игру, чтобы выигрывать. Получилось как получилось. Главный фактор неудачи? Ещё раз повторюсь, что мы не реализовывали те моменты, которые создавали. Много раз бросали, создавали моменты, но не получалось забить, и пропускали лёгкие голы», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сегодня московское «Динамо» потерпело поражение от челябинского «Трактора» со счётом 4:5 и завершило сезон-2023/2024.

Материалы по теме
Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал вылет команды из плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android