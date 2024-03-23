Александр Овечкин вышел на чистое 13-е место в списке лучших бомбардиров всех времён НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 4:3 в пользу гостей. В составе «Вашингтона» голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Таким образом, Овечкин записал на свой счёт 1540-е очко в НХЛ и вышел на чистое 13-е место в списке всех игроков в истории лиги, обойдя Джо Торнтона (1539 очков).

Гол в ворота «Каролины» стал для Овечкина 846-м в карьере в регулярных сезонах НХЛ. Тем самым российский форвард сократил отставание от рекордного показателя Уэйна Гретцки, забросившего в течение карьеры 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, до 48 голов.