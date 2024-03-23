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Маккиннон сократил отставание от Кучерова до трёх очков в гонке бомбардиров сезона НХЛ

Маккиннон сократил отставание от Кучерова до трёх очков в гонке бомбардиров сезона НХЛ
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В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» уверенно обыграл «Коламбус Блю Джекетс» (6:1).

Звёздный нападающий хозяев Натан Маккиннон записал на свой счёт в этой встрече гол и результативную передачу.

Таким образом, по итогам этого матча на счету 28-летнего Маккиннона стало 119 (43+76) очков в текущей регулярке. Канадец сократил до трёх очков отставание от российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова (122) в гонке бомбардиров нынешнего сезона.

Третье место в списке лучших бомбардиров текущего регулярного чемпионата занимает лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (112).

Отметим, что «Тампа» и «Колорадо» уже не сыграют друг с другом в этом регулярном чемпионате. Единственная стадия, на которой эти команды ещё могут встретиться в этом сезоне, — финал Кубка Стэнли.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Сиверсон (Годро, Дженнер) – 04:28     1:1 Макар (Лехконен, Друен) – 11:00     2:1 Колтон (Вуд, Паризе) – 25:43     3:1 Рантанен (Мэнсон, Жирар) – 27:07     4:1 Маккиннон (Макар) – 46:01     5:1 Рантанен (Маккиннон, Друен) – 47:14 (pp)     6:1 Ничушкин (Миттельштадт, Рантанен) – 53:38    
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