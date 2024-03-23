Маккиннон сократил отставание от Кучерова до трёх очков в гонке бомбардиров сезона НХЛ

В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» уверенно обыграл «Коламбус Блю Джекетс» (6:1).

Звёздный нападающий хозяев Натан Маккиннон записал на свой счёт в этой встрече гол и результативную передачу.

Таким образом, по итогам этого матча на счету 28-летнего Маккиннона стало 119 (43+76) очков в текущей регулярке. Канадец сократил до трёх очков отставание от российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова (122) в гонке бомбардиров нынешнего сезона.

Третье место в списке лучших бомбардиров текущего регулярного чемпионата занимает лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (112).

Отметим, что «Тампа» и «Колорадо» уже не сыграют друг с другом в этом регулярном чемпионате. Единственная стадия, на которой эти команды ещё могут встретиться в этом сезоне, — финал Кубка Стэнли.