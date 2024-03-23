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Маккиннон вышел на второе место по продолжительности домашней очковой серии в истории НХЛ

В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» уверенно обыграл «Коламбус Блю Джекетс» (6:1). Звёздный нападающий хозяев Натан Маккиннон записал на свой счёт в этой встрече гол и результативную передачу.

Таким образом, канадец продлил свою очковую серию в домашних матчах до 33 встреч кряду, превзойдя Ги Лафлёра (32 домашних матча в сезоне-1978/1979) и выйдя на второе место. Лидером по данному показателю является легендарный Уэйн Гретцки (40 матчей в сезоне-1988/1989).

На счету 28-летнего Маккиннона стало 119 (43+76) очков в текущей регулярке. Канадец сократил до трёх очков отставание от российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова (122) в гонке бомбардиров нынешнего сезона.