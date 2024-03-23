Матчи плей-офф ВХЛ 23 марта перенесены на более поздний срок

В связи с отменой всех культурных, спортивных и других массовых мероприятий в Московской области и Республике Татарстан шестые матчи серий 1/4 финала Кубка Петрова между командами «Химик» (Воскресенск) и «Югра» (Ханты-Мансийск), а также «Нефтяник» (Альметьевск) и «Зауралье» (Курган), которые должны были состояться 23 марта 2024 года, перенесены на более поздний срок. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской хоккейной лиги.

О времени и месте проведения шестых и седьмых матчей серий будет сообщено дополнительно.

Вечером 22 марта в расположенном рядом с МКАД в Красногорске (Московская область) концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 60 человек.