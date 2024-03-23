Валерий Каменский: без работы Билялетдинов не останется

Член правления ФХР и вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил уход Зинэтулы Билялетдинова с поста главного тренера «Ак Барса» после окончания контракта (30 апреля 2024 года).

«Зинэтула Хайдярович сделал многое для российского и советского хоккея и как игрок, и как тренер тем более. Нужно сказать огромное спасибо за его работу. Он сам должен решать, оставаться ему или уходить с поста тренера. Не нам это обсуждать и судить его.

Без работы он не останется. Тот опыт, который у него есть, пригодится молодым тренерам, которые сейчас работают. Да и всему нашему хоккею», — сказал Каменский в интервью Metaratings.ru.

Напомним, «Ак Барс» завершил сезон-2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде Кубка Гагарина. В прошлом году казанский клуб под руководством Билялетдинова дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.