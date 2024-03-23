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Зинэтула Билялетдинов завершил карьеру тренера: чем запомнится, что выиграл, где тренировал, первый русский тренер в НХЛ

Первый тренер-россиянин в НХЛ и создатель великого «Ак Барса». Билялетдинов — это эпоха
Лев Лукин
Зинэтула Билялетдинов
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Начал с побед с родным «Динамо», но легендой стал в Казани.

Зинэтула Билялетдинов объявил об уходе с поста главного тренера «Ак Барса». Конечно, это не сенсация – прошедший сезон КХЛ чётко показал, что эра великого тренера подошла к концу, а его методы уже устарели и не работают. Но теперь Зинэтула Хайдярович официально подводит черту под своей внушительной карьерой. 69-летний Билялетдинов планирует остаться в хоккее на другой должности и, вероятно, уделить больше времени семье, которая у него уже разрослась до правнука. А сейчас давайте вспомним, как и почему Билялетдинов стал глыбой в нашем хоккее.

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Первые успехи в родном «Динамо» и стажировка в Америке

Многие, уверен, думают, что Билялетдинов в «Ак Барсе» всю жизнь, но это, конечно, не так. Зинэтула Хайдярович родился в Москве и всю игровую карьеру провёл в московском «Динамо», где выступал на позиции защитника. Чемпионом СССР Билялетдинов не стал, собрав зато внушительный комплект серебряных и бронзовых медалей, а вот со сборной Союза добился больших успехов: Зинэтула Хайдярович – шестикратный чемпион мира и олимпийский чемпион Сараево в 1984 году.

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Тренерскую карьеру Билялетдинов начал в 1988-м, став помощником Юрия Моисеева в родном клубе. В должности ассистента в «Динамо» он проработал пять сезонов и четырежды становился чемпионом (СССР, СНГ и МХЛ) в этой роли, помогая сначала Владимиру Юрзинову, а затем Петру Воробьёву. В 1993 году Билялетдинова пригласили работать в «Виннипег» — Зинэтула Хайдярович стал первым российским специалистом, получившим подобное предложение из НХЛ. В «Джетс» Билялетдинов два сезона являлся одним из помощников Джона Пэддока, затем год проработал в АХЛ, а завершил свою североамериканскую стажировку сезоном в роли ассистента Дона Хэя в «Финиксе».

Набравшись опыта, Билялетдинов вернулся в «Динамо», но уже стал главным тренером бело-голубых. За три полноценных сезона у руля родной команды Билялетдинов принёс ей серебро-1999 (уступили в финале «Магнитке») и золото-2000 (в финале был обыгран «Ак Барс»). Это было первое чемпионство в карьере Билялетдинова-тренера. Кроме того, «Динамо» за это время в конце ХХ века взяло два серебра Евролиги, а Зинэтула Хайдярович ещё помогал давнему знакомому Юрзинову-старшему на серебряных ОИ-1998.

Начало грандиозной эпохи в «Ак Барсе»

В начале нового тысячелетия Билялетдинов продолжил работу с «Динамо», но больше никаких успехов с бело-голубыми не добился. После сухого поражения от «Авангарда» в первом раунде плей-офф-2004 пути тренера и клуба разошлись навсегда. В сентябре 2004-го Билялетдинов руководил сборной России на Кубке мира (поражение в четвертьфинале от США), а через три недели после турнира началась великая эпоха Зинэтулы Хайдяровича в «Ак Барсе».

Зинэтула Билялетдинов и Александр Якушев

Зинэтула Билялетдинов и Александр Якушев

Фото: РИА Новости

Локаутный сезон-2004/2005 казанцы начали под руководством двукратного чемпиона России с «Локомотивом» чеха Владимира Вуйтека. Все мы прекрасно знаем, что под тот чемпионат руководство «Ак Барса», пользуясь уникальным случаем, собрало настоящую «дрим-тим» с Хабибулиным, Лекавалье, Ричардсом, Салеем, Ковальчуком, Ковалёвым. «Ак Барс» намеревался завоевать чемпионство к празднованию тысячелетия Казани в 2005 году, однако старт сезона, по мнению клубной верхушки, не задался, и в конце сентября Вуйтек потерял работу в столице Татарстана. Чеха, кстати, уволили после двух уверенных побед – вероятно, в тот момент переговоры с действующим главным тренером сборной России Билялетдиновым уже вышли на финишную прямую.

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Так в конце сентября 2005-го Зинэтула Хайдярович оказался в «Ак Барсе», где в результате задержался на всю оставшуюся карьеру тренера, пусть и с перерывами.

Три золота для Казани и уход в сборную России

«Ак Барс» — 2009

«Ак Барс» — 2009

Фото: РИА Новости

К мощному юбилею республики Билялетдинов золото «Ак Барсу» не добыл – напичканная звёздами казанская команда тогда вылетела уже после первого раунда, проиграв «Локомотиву». Зато после этого Билялетдинов сделал «барсов» доминирующей силой в российском хоккее. В 2006-м «Ак Барс» отметил переезд на «Татнефть-Арену» чемпионством, в 2007-м казанцы уступили только в решающей игре финала «Магнитке», а затем были два Кубка Гагарина в 2009-м и 2010-м.

В следующем после двух подряд чемпионств сезоне «Ак Барс» Билялетдинова всё-таки был обыгран в плей-офф мощнейшим «Салаватом» с Вячеславом Быковым у руля. Вскоре уфимцы взяли Кубок Гагарина, а ещё через полтора месяца сборная России Быкова провалила ЧМ-2011, и остро встал вопрос о новом тренере национальной команды на олимпийский цикл. Как вы помните, в добровольно-принудительном порядке им стал именно Билялетдинов, которого фактически вынудили ради этого оставить работу в Казани.

Но из такого союза не могло выйти ничего хорошего. Начал Билялетдинов в сборной за здравие, выиграв ЧМ-2012 с праймовым Малкиным, а вот затем были 3:8 от американцев в четвертьфинале ЧМ-2013 и приснопамятный проигрыш финнам в плей-офф сочинской Олимпиады.

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Триумфальное возвращение в «Ак Барс» и упущенная возможность уйти красиво

Открестившись от навязанной работы в сборной, Билялетдинов вернулся в «Ак Барс», с которым продолжил править балом в КХЛ. В 2015-м Казань вышла в финал, где проиграла СКА, зато в 2018-м Зинэтула Хайдярович сделал «Ак Барс» первым трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. И это была, пожалуй, высшая точка в отношениях тренера и казанского клуба.

Через год после триумфа «Ак Барс» был показательно выпорот «Авангардом» в первом же раунде – «ястребы» забрали серию со счётом 4-0, а Боб Хартли показал, как именно нужно справляться с хоккеем Билялетдинова. После этого уже ставший легендарным тренер вроде бы ушёл на пенсию, а в «Ак Барсе» сменили вектор, но в прошлом сезоне Билялетдинова всей республикой уговаривали вернуться рулить командой, когда Олег Знарок напрочь завалил старт сезона. И он вернулся, успокоил звёздный коллектив, расставил всё по полочкам, и на этом эффекте «Ак Барс» едва не взял ещё один Кубок Гагарина, остановившись только в седьмом матче финала с ЦСКА.

«Ак Барс» в сезоне-2023/2024

«Ак Барс» в сезоне-2023/2024

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сейчас-то уже понятно, что на этом стоило остановиться. С полноценной работой в течение сезона Билялетдинов уже не справился, и его «Ак Барс», проведя невзрачную регулярку, бесславно вылетел в первом же раунде плей-офф. Но задним умом все крепки. Год назад никто не мог представить, что Зинэтула Хайдярович банально устал, выдохся эмоционально, а в нынешней подравнявшейся КХЛ уже никого нельзя напугать прежними заслугами даже на старте Кубка Гагарина.

И сейчас Билялетдинов уходит. Не на мажорной ноте, но его великий бэкграунд не позволит сработать поговорке о том, что запоминается последнее. Нет. Казани, да и всей хоккейной России Зинэтула Хайдярович запомнится тренером-победителем, законодателем моды и, по сути, создателем того «Ак Барса», который мы знаем сейчас.

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