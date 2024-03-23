«Автомобилист» больше хотел выиграть». Форвард «Ак Барса» Свечников — о вылете из плей-офф

Нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников рассказал о причинах поражения казанского клуба в серии первого раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (1-4).

«Сложно назвать вот с ходу так причины вылета. Скажу, что «Автомобилист» больше хотел выиграть. Они самоотверженно бились, пластались, выгрызали лёд. Не могу сказать, что мы играли прямо очень плохо на их фоне. У нас было достаточно моментов, чтобы забить свои голы. Где-то пропустили ненужные шайбы и из-за этого проиграли. Всё как-то с первого матча пошло не в нашу сторону. Обидно ли нам? Конечно, обидно, ребята расстроились. Будем делать выводы и анализировать ошибки», — сказал Свечников в интервью «ТИ-Спорт».

В нынешнем регулярном сезоне Евгений Свечников сыграл 31 встречу, в которых забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности 13 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард записал на свой счёт две заброшенные шайбы за два сыгранных матча.

Напомним, в прошлом году казанский клуб под руководством Зинэтулы Билялетдинова дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.