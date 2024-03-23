СКА впервые в серии плей-офф с «Автомобилистом» открыл счёт в матче

В эти минуты в Екатеринбурге проходит четвёртый матч в серии Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимает СКА. Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте первого периода форвард СКА Василий Глотов с передач Алекса Гальченюка и Степана Старкова открыл счёт в матче.

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Таким образом, армейский клуб впервые в данной серии открыл счёт в матче. До этого уральская команда забивала первой и одержала три победы подряд. Более того, «Автомобилист» выиграл все семь матчей, в которых открывал счёт.

Отметим, что счёт в серии 3-0 в пользу уральцев. При победе сегодня «Автомобилист» может стать вторым полуфиналистом Кубка Гагарина после «Трактора».