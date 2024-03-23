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СКА впервые в серии плей-офф с «Автомобилистом» открыл счёт в матче

СКА впервые в серии плей-офф с «Автомобилистом» открыл счёт в матче
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В эти минуты в Екатеринбурге проходит четвёртый матч в серии Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимает СКА. Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
23 марта 2024, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
1-й период
0 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Глотов (Гальченюк, Старков) – 06:49 (5x5)     0:2 Гальченюк (Кадейкин, Грицюк) – 13:59 (5x4)    

На седьмой минуте первого периода форвард СКА Василий Глотов с передач Алекса Гальченюка и Степана Старкова открыл счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, армейский клуб впервые в данной серии открыл счёт в матче. До этого уральская команда забивала первой и одержала три победы подряд. Более того, «Автомобилист» выиграл все семь матчей, в которых открывал счёт.

Отметим, что счёт в серии 3-0 в пользу уральцев. При победе сегодня «Автомобилист» может стать вторым полуфиналистом Кубка Гагарина после «Трактора».

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