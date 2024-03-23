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«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» в овертайме, Бучневич отдал три передачи, Капризов — две

«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» в овертайме, Бучневич отдал три передачи, Капризов — две
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В Миннесоте, США завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Уайлд» и «Сент-Луис Блюз». В овертайме со счётом 5:4 победу одержали гости.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 21:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 5
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Нейборс (Шенн) – 10:07     1:1 Юханссон (Фэйбер, Болди) – 24:45     2:1 Росси (Капризов) – 31:44     2:2 Кайру (Бучневич) – 32:49     3:2 Росси (Цуккарелло, Капризов) – 35:11     3:3 Кайру (Бучневич, Ледди) – 43:50     3:4 Кайру (Саад, Бучневич) – 50:01     4:4 Фэйбер (Хартман, Миддлтон) – 54:51     4:5 Саад (Капанен, Фолк) – 62:05    

В составе гостей отличились Джейк Нейборс, победную шайбу забросил Брэндон Саад, а Джордан Кару сделал хет-трик. Ассистентом всех трёх его шайб выступил российский форвард Павел Бучневич. Также одну передачу отдал Ник Ледди, который провёл свой 1000-й матч в НХЛ.

У «Миннесоты» голами отметились Маркус Юханссон и Брок Фейбер, Марко Росси оформил дубль и был близок к хет-трику, но не реализовал выход «один на один» в овертайме. Кирилл Капризов сделал две результативные передачи.

Сейчас обе команды борются между собой за выход в плей-офф. «Сент-Луис» занимает девятое место в Западной конференции, набрав 79 очков после 70 игр. «Уайлд» находятся на строчку ниже, у них столько же сыгранных матчей и на два очка меньше.

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