«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» в овертайме, Бучневич отдал три передачи, Капризов — две

В Миннесоте, США завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Уайлд» и «Сент-Луис Блюз». В овертайме со счётом 5:4 победу одержали гости.
В составе гостей отличились Джейк Нейборс, победную шайбу забросил Брэндон Саад, а Джордан Кару сделал хет-трик. Ассистентом всех трёх его шайб выступил российский форвард Павел Бучневич. Также одну передачу отдал Ник Ледди, который провёл свой 1000-й матч в НХЛ.
У «Миннесоты» голами отметились Маркус Юханссон и Брок Фейбер, Марко Росси оформил дубль и был близок к хет-трику, но не реализовал выход «один на один» в овертайме. Кирилл Капризов сделал две результативные передачи.
Сейчас обе команды борются между собой за выход в плей-офф. «Сент-Луис» занимает девятое место в Западной конференции, набрав 79 очков после 70 игр. «Уайлд» находятся на строчку ниже, у них столько же сыгранных матчей и на два очка меньше.
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