Лидер НХЛ «Бостон» проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата

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В Филадельфии, США завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между местными «Флайерз» и «Бостоном Брюинз». Со счётом 3:2 победу одержали хозяева льда. Это их первая победа над «Брюинз» в текущем сезоне.

В составе «Бостона» забрасывали Джастин Бразо и Дэнтон Хайнен. У «Филадельфии» на счету Трэвис Конечны дубль, а автором победной шайбы стал Тайсон Фёрст, забросивший за полторы минуты до конца третьего периода.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Брюинз» являются лидерами турнирной таблицы НХЛ, имея в активе 97 очков после 72 игр. «Флайерз» находятся на седьмой строчке в Восточной конференции, набрав 81 очков в 71 матче.

Следующую встречу «Бостон» проведёт с «Флоридой Пантерз» 27 марта. «Филадельфия» сыграет с ними же, но на два дня раньше, 25 марта.

«Флорида» играет в одной конференции с командами и занимает четвёртое место.