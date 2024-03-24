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«Нэшвилл» обновил клубный рекорд и превзошёл достижение «Эдмонтона» из этого сезона НХЛ

«Нэшвилл» обновил клубный рекорд и превзошёл достижение «Эдмонтона» из этого сезона НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «хищников».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Форсберг (Йози, Нюквист) – 54:46    

Сегодняшняя победа позволила «Предаторз» продлить уникальную серию с набранными очками до 17 матчей, что является обновлённым клубным рекордом. «Нэшвилл» впервые в своей истории выдал 17-матчевую серию с очками. Прежний клубный рекорд (15 матчей) был установлен в сезоне-2017/2018.

Также «хищники» стали первой командой в нынешнем сезоне с 17-матчевой серией с очками, сумев превзойти достижение «Эдмонтон Ойлерз» (16 матчей). При этом стоит заметить, что та серия «нефтяников» состояла из 16 побед, тогда как «хищники» на этом отрезке одержали 15 побед и потерпели 2 поражения за пределами основного времени.

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