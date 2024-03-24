Текущая «сухая» серия «Нэшвилла» вошла в топ-5 по продолжительности в истории клуба в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «хищников».

Ворота «Нэшвилла» в этом матче защищал финский голкипер Юусе Сарос, который отразил 22 броска и оформил шат-аут. Примечательно, что в прошлом матче с «Флоридой Пантерз» (3:0) на последнем рубеже «хищников» играл другой финский голкипер Кевин Ланкинен, которому тогда также удалось отыграть на «ноль». Таким образом текущая «сухая» серия американского клуба насчитывает 154 минуты 14 секунд, что является пятым результатом в истории клуба.

Клубный рекорд был установлен в марте 2008 года (233 минуты 39 секунд без пропущенных шайб). В марте 2020-го «Предаторз» не пропускали на протяжении 181 минуты и 7 секунд, а в декабре 2017-го избегали пропущенных голов в течение 163 минут 4 секунд. Четвёртый показатель в истории клуба в этой номинации был установлен в феврале 2013-го (155 минут 6 секунд).