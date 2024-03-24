Панарин — о победном буллите Бобровскому: как обычно, в моменте что-то придумал

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:3 Б) высказался о победном буллите в ворота своего соотечественника и бывшего одноклубника Сергея Бобровского.

«Тяжело ли было исполнять буллит после Мики? Да нет, иногда так даже легче, когда уже видел, как сыграл вратарь. Я вообще-то немного знаю Бобровского. Но не буду врать, перед началом буллитов не знал, что буду делать. Как обычно, в моменте что-то придумал», — сказал Панарин.

В составе «Рейнджерс» свои попытки реализовали Мика Зибанеджад и Панарин, тогда как у «Флориды» забил только Сэм Райнхарт. Панарин исполнял буллит вторым у «Рейнджерс», после чего никто из игроков больше отличиться не сумел.