Владимир Тарасенко не набрал очков в пятом матче подряд, у него «-7» на этом отрезке

В ночь с 23 на 24 марта мск на льду нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нью-Йорк Рейнджерс» победили «Флориду Пантерз» в серии буллитов со счётом 4:3 Б.

Российский форвард «Пантерз» Владимир Тарасенко не набрал очков в пятом матче подряд. На данном отрезке игр показатель полезности форварда составляет «-7». В рамках сегодняшнего матча Тарасенко провёл на площадке чуть больше 14 минут. В последний раз Владимир набирал очки 10 марта в домашнем матче с «Калгари» (5:1). Тогда он забил два гола и сделал ассист.

За «Флориду» и «Оттаву» в текущем сезоне в его активе 64 матча, в которых он забил 19 шайб и отдал 25 голевых передач. Отдельно в семи матчах за «Флориду» у россиянина 2+1.