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Голы Барбашёва и Дорофеева принесли «Вегасу» победу над «Коламбусом»

В ночь с 23 на 24 марта на площадке «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева льда.

В составе «Голден Найтс» заброшенными шайбами отметились российские нападающие Иван Барбашёв и Павел Дорофеев. Дублем отметился форвард «Вегаса» Джек Айкел. Форварды «Блю Джекетс» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков записали на свой счёт по результативной передаче. Российский голкипер Даниил Тарасов отразил 43 броска в створ ворот «Коламбуса», завершив матч с показателем надёжности 91,49%.

Замыкающие турнирную таблицу Восточной конференции «Блю Джекетс» потерпели четвёртое поражение подряд, «Вегас» выиграл три матча регулярного чемпионата из последних четырёх.