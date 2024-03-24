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Вегас Голден Найтс — Коламбус Блю Джекетс 4:2, как сыграли, кто победил, результат матча регулярки НХЛ 24 марта

Голы Барбашёва и Дорофеева принесли «Вегасу» победу над «Коламбусом»
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В ночь с 23 на 24 марта на площадке «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева льда.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Гудбрансон (Веренски, Марченко) – 04:32     1:1 Барбашёв (Руа) – 23:31     2:1 Айкел (Уайтклауд, Стивенсон) – 24:57     3:1 Дорофеев (Теодор, Манта) – 43:03     4:1 Айкел – 57:18 (pp)     4:2 Мейер (Фикс-Волански) – 59:48    

В составе «Голден Найтс» заброшенными шайбами отметились российские нападающие Иван Барбашёв и Павел Дорофеев. Дублем отметился форвард «Вегаса» Джек Айкел. Форварды «Блю Джекетс» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков записали на свой счёт по результативной передаче. Российский голкипер Даниил Тарасов отразил 43 броска в створ ворот «Коламбуса», завершив матч с показателем надёжности 91,49%.

Замыкающие турнирную таблицу Восточной конференции «Блю Джекетс» потерпели четвёртое поражение подряд, «Вегас» выиграл три матча регулярного чемпионата из последних четырёх.

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