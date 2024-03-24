«Ребята проявили мужество». Купер — об усилиях «Тампы» перевести матч с «Кингз» в овертайм

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер прокомментировал поражение в матче с «Лос-Анджелесом» (3:4 ОТ) и отметил усилия подопечных, которые забили два гола в последние несколько минут матча и перевели игру в овертайм.

«Нужно отдать должное ребятам. Жалко, что мы не заработали оба очка, но, чтобы получить один балл, наши ребята проявили много мужества, ведь соперник вёл в две шайбы за несколько минут до конца третьего периода.

Овертайм оказался неудачным. Очевидно, произошло недопонимание между нашими игроками, но мы учтём этот момент и будем готовиться к завтрашней игре», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос забил два гола за последние четыре с половиной минуты и сравнял счёт в концовке третьего периода.