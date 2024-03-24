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«Ребята проявили мужество». Купер — об усилиях «Тампы» перевести матч с «Кингз» в овертайм

«Ребята проявили мужество». Купер — об усилиях «Тампы» перевести матч с «Кингз» в овертайм
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Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер прокомментировал поражение в матче с «Лос-Анджелесом» (3:4 ОТ) и отметил усилия подопечных, которые забили два гола в последние несколько минут матча и перевели игру в овертайм.

«Нужно отдать должное ребятам. Жалко, что мы не заработали оба очка, но, чтобы получить один балл, наши ребята проявили много мужества, ведь соперник вёл в две шайбы за несколько минут до конца третьего периода.

Овертайм оказался неудачным. Очевидно, произошло недопонимание между нашими игроками, но мы учтём этот момент и будем готовиться к завтрашней игре», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос забил два гола за последние четыре с половиной минуты и сравнял счёт в концовке третьего периода.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Кемпе (Копитар, Байфилд) – 07:03     1:1 Пойнт – 19:54 (pp)     2:1 Мур – 22:18     3:1 Андерсон – 41:12     3:2 Стэмкос (Пойнт, Дюклер) – 55:25 (pp)     3:3 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 59:14     4:3 Гавриков (Кемпе, Копитар) – 60:25    
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