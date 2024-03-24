Основной защитник «Автомобилиста» не поехал на пятый матч серии со СКА в Санкт-Петербург

Основной защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер не поехал на пятый матч серии со СКА в Санкт-Петербург. Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, игрок обороны остался в Екатеринбурге, где будет проводить восстановительные процедуры.

Блэкер получил травму в третьем матче серии. Игрок обороны сыграл в первом периоде 6 минут и 30 секунд и больше на льду в игре не появлялся. В плей-офф 32-летний игрок провёл семь матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. В регулярном сезоне-2023/2024 Блэкер сыграл 50 встреч, в которых записал на свой счёт 14 (4+10) очков.

Пятый матч серии пройдёт завтра, 25 марта, в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск. Все вырученные средства с продажи билетов на этот матч пойдут на помощь жертвам трагедии, случившейся в подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта.