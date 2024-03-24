Овечкин сократил отставание от Гретцки в топе лучших снайперов НХЛ до 46 шайб

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». Команды играют на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» (США). «Вашингтон» выигрывает со счётом 3:0.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание в топе лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки до 46 шайб, оформив дубль в третьем периоде. Таким образом, на счету Овечкина уже 848 голов. В свою очередь, Гретцки забил за карьеру 894 гола.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Столичные» занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 77 очков после 69 игр. «Детройт Ред Уингз», который выше их на одну позицию, имеет в своём активе 78 очков после 71 встречи. Таким образом, в случае сегодняшней победы «Кэпиталз» могут войти в зону плей-офф. «Виннипег» закрепился на четвёртой строчке в Западной конференции, набрав 93 очка в 70 матчах.