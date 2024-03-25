Гол Тарасенко помог «Флориде» одержать победу в матче с «Филадельфией»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Сэм Райнхарт (дубль), Картер Вераге и российский нападающий Владимир Тарасенко. За «Филадельфию» голом отметился американский форвард Бобби Бринк.

«Филадельфия» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 81 очко в 72 матчах. «Флорида» занимает второе место на Востоке, набрав 97 очков в 71 встрече.

В следующем матче «Филадельфия» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Флорида» встретится с «Бостон Брюинз».