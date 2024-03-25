Гол Тарасенко помог «Флориде» одержать победу в матче с «Филадельфией»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Лунделль, Монтур) – 10:34 0:2 Тарасенко (Райнхарт, Монтур) – 20:55 (pp) 0:3 Вераге (Беннетт, Монтур) – 44:43 1:3 Бринк (Пилинг, Замула) – 52:54 (pp) 1:4 Райнхарт (Луостаринен) – 58:48
В составе победителей отличились Сэм Райнхарт (дубль), Картер Вераге и российский нападающий Владимир Тарасенко. За «Филадельфию» голом отметился американский форвард Бобби Бринк.
«Филадельфия» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 81 очко в 72 матчах. «Флорида» занимает второе место на Востоке, набрав 97 очков в 71 встрече.
В следующем матче «Филадельфия» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Флорида» встретится с «Бостон Брюинз».
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