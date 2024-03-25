Владимир Тарасенко прокомментировал долгожданный гол за «Флориду»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко отметился по ходу матча заброшенной шайбой, прервав длительную безголевую серию из пяти матчей без очков. Россиянин после окончания встречи прокомментировал данное событие. «Отличный пас вывел меня один на один с вратарём. Приятно получать такие передачи. Мои партнёры здорово сыграли», — заявил Тарасенко в послематчевом интервью.

В последний раз Владимир набирал очки 10 марта в домашнем матче с «Калгари» (5:1). Тогда он забил два гола и сделал ассист.