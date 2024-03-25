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«Это очень круто». Райнхарт оценил повторение достижения Буре за «Флориду»

«Это очень круто». Райнхарт оценил повторение достижения Буре за «Флориду»
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Нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт поделился эмоциями от повторения достижения российского форварда Павла Буре за «Пантерз». Райнхарт стал вторым хоккеистом в истории клуба, кому покорилась отметка в 50 заброшенных шайб за сезон. Форвард стал автором дубля в ворота «Филадельфии» (4:1)

«Это очень круто. Это цифра, о которой я никогда не задумывался и не мечтал. Конечно, мне очень повезло, что в этом году меня поставили на очень хорошие позиции в команде. Я играю с очень хорошими игроками», — цитирует Рейнхарта Bally Sports Florida.

В текущем сезоне на счету Райнхарта 83 (50+33) очка в 71 игре. Российский форвард Павел Буре забивал 50 голов за «Флориду» дважды — 59 шайб в сезоне-2000/2001 и 58 шайб в сезоне-1999/2000.

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