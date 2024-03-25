«Это элитный класс». Морис оценил повторение Райнхартом достижения Буре за «Флориду»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис оценил достижение нападающего Сэма Райнхарта, который в матче с «Филадельфией» (4:1) забросил свою 50-ю шайбу в текущем сезоне.

«Это просто элитный класс. Очень мало хоккеистов, забрасывавших 50 шайб, имена которых не находятся на слуху. Скорее всего, вы всегда слышите о них, потому что они суперзвёзды. Пять голов Райнхарт забил в меньшинстве, и это говорит о том, что он отлично играет на обеих сторонах площадки», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Лишь одному игроку в истории «Флориды» удавалось достичь отметки в 50 голов в одной регулярке, это был российский форвард Павел Буре, он делал это дважды — 59 шайб в сезоне-2000/2001 и 58 шайб в сезоне-1999/2000.