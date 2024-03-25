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Главный тренер «Колорадо» — о клубном рекорде Маккиннона: это феноменальный игрок

Главный тренер «Колорадо» — о клубном рекорде Маккиннона: это феноменальный игрок
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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар оценил достижение капитана Натана Маккиннона, набравшего 122 очка (44+78). Канадский форвард установил рекорд «Эвеланш» по набранным за сезон очкам, побив достижение Джо Сакика, у которого было 120 очков в сезоне-1995/1996.

«Этот парень феноменальный игрок, верно? Сакик — это довольно хорошая компания. Когда вы говорите о нашем боссе, у которого была такая феноменальная карьера, а затем смотрите, что делает Маккиннон, это просто говорит о том, кем является Нейт как игрок и на что он способен», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

Рекордсменом франшизы со 139 очками за «Квебек Нордикс» в сезоне-1981/1982 является Петер Штястны. Маккиннон занимает второе место в гонке лучших бомбардиров НХЛ нынешнего сезона, отставая от Никиты Кучерова на одно очко.

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