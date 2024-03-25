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«Разочарование. Но выбрано правильное направление». Баширов — об итоге сезона «Салавата»

«Разочарование. Но выбрано правильное направление». Баширов — об итоге сезона «Салавата»
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Гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов назвал разочарованием итоги сезона для уфимского клуба. «Салават Юлаев» завершил сезон поражением в первом раунде плей-офф от «Трактора» в шести матчах.

«Сегодня подводим итоги сезона. В этот раз нам, наверное, очень сложно дать чёткое определение итогам сезона. Скорее, мы можем говорить об эмоциях, и это – разочарование. Команда и тренерский штаб провели большую работу, почти весь сезон провели без спадов, и были хорошие, обоснованные перспективы в плей-офф, так что принимать поражение печально. Но мы выбрали правильное направление, понимаем, над чем нужно работать. Понимаем, что без положительного результата в плей-офф сложнее будет оправдываться результатами регулярки», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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