Главный тренер «Салавата» назвал причины непопадания в состав Шмелёва и Лещенко

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов назвал причины непопадания в состав нападающих Сергея Шмелёва и Вячеслава Лещенко в матчах плей-офф с «Трактором». Лещенко не сыграл в плей-офф ни матча, а Шмелёв провёл три игры.

«Шмелёв сначала по поему решению не принимал участия в матчах, потому что мог играть лучше. Затем вернулся в состав, а потом надолго заболел. На свой прошлогодний уровень он не вышел, мог сыграть сильнее. Были объективные причины, о которых я бы не хотел говорить.

В ситуации с Лещенко после подписания Ливо я не видел для Славы места в топ-6, а держать человека в четвёртом звене с его атакующим потенциалом нельзя. Игра в обороне и меньшинстве — это не его сильные стороны. Поэтому случилась такая ситуация, что он не играл. Не обменяли в дедлайн? Плей-офф, травмы, — нужна длинная скамейка. В сложной ситуации Слава вёл себя достойно, от него не шло негатива, он искренне поддерживал парней», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В прошедшем регулярном сезоне Лещенко набрал 14 (9+5) очков в 36 матчах, Шмелёв за 45 матчей набрал 27 (6+21) очков.