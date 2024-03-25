Тренер «Салавата Юлаева» Козлов: курс развития наших пацанов занимает время

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что развитие молодых игроков уфимского клуба занимает определённое время, и оценил проигранную серию первого раунда плей-офф с «Трактором».

«После первого матча мы меняли зону атаки, чтобы больше была нацеленность на броски, чтобы как минимум два нападающих находились перед воротами. Голы в шестом матче, в четвёртом матче – это всё показывало, что, когда мы шли на пятак, мы забивали голы. Здесь у нас есть потенциал и рост для развития команды.

Меньшинство у нас провело хорошую серию, большинство тоже хорошо сработало, «пять на пять» «Трактор» нас переиграл. В неравных составах «Трактор» выступил сильнее. Да, есть ребята, от которых мы ожидали больше. Молодые ребята становятся теми людьми, которые должны решать задачу. На сегодня они выдали всё, что могли. Потенциал для роста есть, объективные причины – травмы и болезни – тоже были. Плей-офф ребята не провалили, где-то не хватило опыта. Я вижу, что они могут стать лучше и станут лучше, если хорошо проведут лето.

Курс развития наших пацанов занимает время. Против ребят, которые в прошлом году ещё были молодыми, соперник играл не так серьёзно. В этом году против них уже по-другому играют. Они думают, что могут сделать, чтобы быть лучше на следующий год», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.