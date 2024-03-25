Двукратный обладатель Кубка Гагарина выделил проблемы «Динамо» в плей-офф

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков выделил проблемы бело-голубых в плей-офф КХЛ.

«Здесь нужно смотреть по составу, кто может проявлять себя в ключевых играх. Где были все остальные ребята, которые должны были показывать игру «5 на 5», не только в большинстве. По защите вопросов очень много. Сегодня публиковали новость, что тренер вратарей «Динамо» уходит, а при удовлетворительной работе тренеров вратарей не было бы увольнений сразу после окончания сезона. Наоборот, будут продлевать, а здесь видно, что не справились с работой, поэтому будут искать замену и усиливать эту позицию.

Надо смотреть, в каком состоянии подошли ребята к плей-офф, почему были такие спады. Какие-то моменты были упущены. У «Динамо» не было того запаса прочности, чтобы забирать «свои» игры», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.