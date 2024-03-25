«Не хватает свежей крови, своих воспитанников». Бывший игрок «Ак Барса» — о будущем клуба

Бывший нападающий «Ак Барса», обладатель Кубка Гагарина, хоккейный агент Кирилл Князев высказался о том, каким видит будущее казанской команды.

«В Казани всегда ставятся высокие цели и задачи, и этот сезон не исключение. Конечно, они рассчитывали на совершенно другой результат. «Автомобилист», наверное, на данный момент оказался сильнее, организованнее, удачливее. Всё что угодно можно говорить, как бы команда ни играла, все судится по конечному результату. В данной ситуации выиграл «Автомобилист». Значит, он больше заслужил. Как бы мы там ни говорили, что бы ни сравнивали, результат есть, его не стереть.

Тренерское поражение? По моему мнению, проиграла команда – тренерский штаб, игроки. У них у всех своя зона ответственности, но цель у них была одна – победа в Кубке Гагарина. Казани не хватило, наверное, агрессивности, «мусорных» голов, голов в большинстве. С другой стороны, Екатеринбург здорово играл в обороне, много блокировал, Аликин здорово сыграл. Выделю, наверное, всю команду «Автомобилист», потому что реально они большое дело сделали.

Будущее «Ак Барса»? Думаю, Казани не хватает, так скажем, свежей крови, своих воспитанников, которых мало в первой команде, с учётом такой вертикали и вложений. Хотелось бы видеть больше местных воспитанников, потому что много всего делается для развития детского хоккея в Татарстане – академия, условия шикарные и для местных, и для приезжих. Плюс в Альметьевске тоже есть академия», – приводит слова Князева Metaraitings.

Напомним, «Ак Барс» завершил сезон-2023/2024 после того, как проиграл «Автомобилисту» 1-4 в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В конце марта стало известно, что главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов покинет свой пост.