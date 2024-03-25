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«Настоящий мужской поступок». Н. Заварухин — о блоке Воробьёва в конце матча со СКА

«Настоящий мужской поступок». Н. Заварухин — о блоке Воробьёва в конце матча со СКА
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал действия защитника Кирилла Воробьёва в конце матча четвертьфинальной серии со СКА, в котором его команда выиграла 5:4.

«Блок Воробьёва? Человек и так всё время ложится под шайбу. В последнем моменте сделал свою работу. Здорово, что это остановило игру, шайба лежала под ним. Он сыграл на команду, это настоящий мужской поступок. Можно ли давать две минуты за задержку шайбы? Пока не могу ответить на этот вопрос, нужно посмотреть момент», — сказал Заварухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, за несколько секунд до конца матча Воробьёв заблокировал шайбу, накрыв её собой и не дав хоккеистам СКА отыграться. Благодаря сегодняшней победе «Автомобилист» вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

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