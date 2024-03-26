Защитник «Автомобилиста» назвал ключевой момент серии со СКА

Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв прокомментировал победу в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ со СКА (4-1).

«Не проигрываем на выезде? Ничего не буду говорить, просто мы стараемся сфокусироваться на каждой игре. Мы выходим на каждый матч, как на последний. Да, дома немного не складывается, но думаю, поправим этот момент и будем стараться побеждать и дома, и на выезде. Проиграли дома по матчу в первом и втором раунде. Думаю, в этом нет ничего страшного. Наши соперники выходили на те матчи, как на последний бой. Как и мы, но, наверное, они заслужили больше в тех матчах.

Ключевой момент серии – третий матч. Наверное, тогда пришло полноценное осознание, что да, эту серию мы не отпустим», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Отметим, «Автомобилист» впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина.